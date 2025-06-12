鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.(SAIL-US)EPS預估上修至0.18元，預估目標價為26.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對SailPoint, Inc.(SAIL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.17元上修至0.18元，其中最高估值0.2元，最低估值0.14元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.2(0.19)
|0.29
|0.37
|最低值
|0.14(0.13)
|0.22
|0.31
|平均值
|0.17(0.17)
|0.26
|0.34
|中位數
|0.18(0.17)
|0.26
|0.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.43億
|12.51億
|15.06億
|10.31億
|最低值
|10.29億
|12.13億
|14.49億
|10.31億
|平均值
|10.34億
|12.39億
|14.84億
|10.31億
|中位數
|10.32億
|12.42億
|14.85億
|10.31億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.12
|-2.47
|-5.48
|-12.91
|營業收入
|4.50億
|5.53億
|7.00億
|8.62億
詳細資訊請看美股內頁：
SailPoint, Inc.(SAIL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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