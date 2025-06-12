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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.(SAIL-US)EPS預估上修至0.18元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對SailPoint, Inc.(SAIL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.17元上修至0.18元，其中最高估值0.2元，最低估值0.14元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.2(0.19)0.290.37
最低值0.14(0.13)0.220.31
平均值0.17(0.17)0.260.34
中位數0.18(0.17)0.260.35

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.43億12.51億15.06億10.31億
最低值10.29億12.13億14.49億10.31億
平均值10.34億12.39億14.84億10.31億
中位數10.32億12.42億14.85億10.31億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-0.12-2.47-5.48-12.91
營業收入4.50億5.53億7.00億8.62億

詳細資訊請看美股內頁：
SailPoint, Inc.(SAIL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAIL

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