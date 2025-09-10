鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過18.28億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-10 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅186%；Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅38.2%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅17.6%。

近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅31.9%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅19.8%；Hifi Finance(HIFI)近一週漲幅11.7%。