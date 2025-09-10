鉅亨網編輯林羿君 2025-09-10 09:28

美國總統川普表示，他打算「在未來幾週內」與印度總理莫迪進行會談，並對能夠達成協議解決激烈的貿易爭端表示樂觀。

川普未來幾周將會晤莫迪 信心滿滿能解決貿易問題。(圖:shutterstock)

川普週二 (9 日) 在社交媒體 Truth Social 上發文寫道：「我很高興地宣布，印度和美國正在繼續談判，以解決兩國之間的貿易壁壘。」

他還說：「我期待在接下來的幾週，與我的好朋友莫迪總理進行會談。我確信，對於我們兩個偉大的國家來說，達成成功的協議絕不會有任何困難。」

川普對華盛頓和新德里關係給予了正面評價，同時，川普政府正向歐盟領導人施壓，要求他們一起提高對印度和中國的關稅，以懲罰這兩個國家購買俄羅斯的能源。

消息人士表示，川普週二稍早與歐盟官員的會議上表示，如果歐盟對印度和中國徵收新的全面關稅，他準備加入歐盟，以向俄羅斯總統普丁施壓，迫使其加入與烏克蘭的停火談判。其中一位消息人士稱，美國願意比照歐洲對任一國家徵收的關稅。

這一舉動可能會進一步加劇川普與印度之間貿易爭端的解決努力。上個月，由於印度購買俄羅斯石油，美國將印度多種商品的關稅稅率提高一倍至 50%，加劇了兩國之間的貿易爭端。

儘管印度是首批與川普開啟貿易談判的國家之一，但其出口徵收高額關稅的做法令新德里官員感到震驚。美國官員對印度徵收進口關稅和其他非關稅壁壘表示不滿。

川普先向印度徵收了 25% 的關稅，隨後又將稅率翻倍，以應對印度繼續購買俄羅斯能源的問題。印度強烈譴責川普上調關稅，並堅稱只要經濟上可行，就將繼續購買俄羅斯石油。由於折扣價格有助於控制進口支出，印度一直是俄羅斯海運原油的最大買家，也是全球第三大石油消費國。

川普表示，印度曾提出將對美國商品的關稅降至零，但他指出，這項讓步可能在談判中來得太遲。雖然川普也批評莫迪與普丁和中國國家主席習近平一同出席在中國舉行的峰會，但他上週五表示，即使自己「不喜歡他此刻的所作所為」，他仍會一直是印度總理的朋友。