美FCC出手！因國安理由啟動撤銷7家中國測試實驗室資格

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-10 05:23

美國聯邦通訊委員會（FCC）周一（8 日）表示，基於國家安全考量，已啟動程序撤銷對 7 家由中國政府擁有或控制的檢測實驗室的認證。此舉將嚴重衝擊中美電子產業供應鏈。

美國聯邦通訊委員會基於國家安全考量，啟動程序撤銷中國檢測實驗室認證資格。(圖:Shutterstock)

這項行動是 FCC 今年 5 月通過最終規則 (Direct Final Rule) 的延續，明確禁止被認定對美國國家安全構成威脅的中國實驗室，參與在美販售電子設備的合規檢測，涉及產品包括智慧型手機、電腦、相機等。

FCC 同時表示，自 5 月以來，另有 4 家中國實驗室認證已到期且不予續期，其中包括 2 家曾申請延期的機構。

中國實驗室主導美國檢測市場

FCC 主席卡爾 (Brendan Carr) 強調：「美國市場安全設備的認證流程，絕不應由外國對手政府擁有或控制的實驗室主導。」他指出，此舉旨在恢復公眾對 FCC 設備授權體系的信任，並推動關鍵供應鏈本土化。

目前在美國上市的電子產品都必須通過 FCC 設備授權程序，而此前約 75% 的相關檢測工作由位於中國的實驗室完成。

被採取措施的機構包括：重慶資訊通訊研究院、國家車聯網產品質量檢驗檢測中心（CQC Internet of Vehicles Technical Service Co）、威凱檢測、威凱檢測上海分公司、德國萊因 - 商檢寧波、UL - 中檢檢測、賽西廣州實驗室、中國資訊通訊研究院、上海計量測試技術研究院以及中檢集團南方測試等。

科技管制再升級

這是美國加強對中科技管制的最新動作。今年 3 月，FCC 已宣布對包括海康威視、中國移動和中國電信等 9 家中國企業展開調查，審查其是否試圖規避現有貿易限制。