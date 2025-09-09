鉅亨網新聞中心 2025-09-09 16:49

美國自 8 月 29 日取消包裹小額豁免，對全球郵政系統和供應鏈造成巨大衝擊。萬國郵政聯盟（UPU）的最新數據顯示，新政實施後，全球寄往美國的包裹數量家) 寄往美國的郵件流量較一周前銳減 81%，導致國際郵政業務幾近停滯。

海淘族好悶！川普取消小包免稅 全球寄美郵件量暴減81%。(圖:shutterstock)

根據美國新政，800 美元及以下進口包裹不再享有免稅待遇，目前已有 88 個國家的郵政機構因應新制，宣布部分或全部中斷對美郵政服務。

根據美國海關與邊境保護局的數據，去年美國處理了超過 13.6 億件低值免稅貨件，平均每日逾 400 萬件。然而，新政策要求這些包裹必須申報並繳納高達 10% 至 50% 的關稅，使得原本暢通的物流通道大幅受限。

業界人士指出，此舉不僅影響全球郵政網路，也擾亂了全球供應鏈，特別是對那些仰賴廉價原料的美國製造商，他們正面臨供應短缺的困境。

衝擊最嚴重的，是依賴跨境電商生存的小型企業。這些企業的利潤空間原本就小，新增的關稅成本讓他們難以承受，許多業者正計畫提高產品售價以轉嫁成本。

據悉，一家美國鞋類品牌就表示，因關稅新制，不得不調整其產品價格，因為幾乎所有直郵訂單都將被徵收關稅，迫使他們承擔費用並提高售價。

為了應對新挑戰，包括 eBay 和 Etsy 在內的美國電商平台已建議賣家與客戶溝通關稅可能帶來的價格上漲。物流業專家預估，未來企業將面臨更少的物流選擇和更長的運輸時間。