鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-09 11:25

法國政府在信任投票中宣告垮台，總理貝魯提出的 440 億歐元財政緊縮計畫也隨之徹底擱淺，將歐元區第二大經濟體推向政治與債務的雙重困境。

法國債市風暴成形！440億歐元緊縮計畫告吹引發政治危機 歐元命運再臨考驗（圖：Shutterstock）

貝魯領導的政府周一 (8 日) 在國會信任投票中未通過，反對票共計 364 票，遠超過倒閣門檻的 280 票且佔有效投票總數六成以上，支持票僅 194 票。

貝魯的下台讓法國總統馬克宏的財政改革計畫遭受重創。無論後續繼任者來自哪個政治陣營，原先的大規模減赤方案都難以避免地大幅縮水。

社會黨主張對超級富豪徵稅 150 億歐元，但此方案若實施，可能進一步抑制經濟活力。

百達財富管理宏觀經濟研究主管 Frederik Ducrozet 表示，法國當下已缺乏可信的財政整頓路徑。

新任總理必須在 10 月 7 日前起草 2026 年預算案，法國財長隆巴爾也承認，新政府的財政緊縮力道將不如貝魯政府。

市場普遍擔憂加稅措施會抑制經濟成長，RBC BlueBay Asset Management 投資組合經理 Russel Matthews 指出，市場參與者越來越不認可增稅是解決巨額財政赤字的可行辦法。

政治的混亂使得企業和消費者都不敢輕易支出。雷諾汽車首席增長官 Fabrice Cambolive 指出，零售客戶和企業在能見度高時，才更有能力為未來投資支出。

對於高負債的法國而言，經濟成長緩慢是極為棘手的問題，因其難以單純依賴經濟成長來擺脫債務負擔。法國 6 月債務已達 3.3 兆歐元，佔 GDP 的 114%，雖低於希臘和義大利，但法國的情況更為嚴峻。

法國審計部門先前警告，若經濟成長放緩或縮小減赤規模，到 2029 年，法國償債規模將從 2024 年的 590 億歐元增至 1000 億多歐元，成為預算支出的最大項目。

牛津經濟研究院經濟學家 Leo Barincou 表示，法國在債務問題上已成為「醜小鴨」。

市場方面，法國公債市場風險溢酬持續上升，法國 10 年期公債殖利率較德國公債利差擴大至 2012 年歐債危機以來新高。

國際信評機構惠譽本周五 (12 日) 將對法國主權信用評級進行審查，評級考驗逼近可能引發連鎖反應。