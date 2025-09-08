鉅亨速報 - Factset 最新調查：芝加哥商品期貨交易所集團CME-US的目標價調降至285元，幅度約3.72%

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對芝加哥商品期貨交易所集團(CME-US)提出目標價估值：中位數由296元下修至285元，調降幅度3.72%。其中最高估值322元，最低估值212元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予芝加哥商品期貨交易所集團評價：積極樂觀7位、保持中立11位、保守悲觀3位。

芝加哥商品期貨交易所集團今(8日)收盤價為261.94元。近5日股價下跌3.72%，標普指數上漲0.33%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


芝加哥商品期貨交易所集團261.94-2.05%

