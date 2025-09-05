鉅亨網新聞中心 2025-09-05 17:40

隨著中國經濟進入高品質發展的新階段，宏觀研究面臨前所未有的變革與機遇。東方證券匯聚了來自金融界、學術界的頂尖專家，共同探討宏觀研究變革的中國路徑，並就中國資產重估的當前趨勢與未來展望進行了深入剖析。

金融大咖齊發聲：三大核心敘事 支撐中國資產重估。(圖:shutterstock)

東方證券副總裁陳剛在開幕致詞中指出，儘管未來仍充滿不確定性，但中國經濟的高品質發展、資本市場的政策支持以及資產估值的修復提升，是三大值得把握的確定性。

他強調，中國資產重估的三大核心敘事正在持續演繹：首先，以 DeepSeek 為代表的中國科技創新突破，正讓全球投資者重新評估中國在科技領域的全球競爭力；其次，房地產市場最快階段的調整可能已經過去，一線城市房價已出現企穩跡象。

第三，多個宏觀政策的同向發力，其效果正逐步顯現，實體經濟回穩勢頭增強。在此背景下，中國 A 股的投資價值顯著提升，總市值首度突破百萬億元大關，吸引了大量中長期資金與外資加速流入。

東方證券研究所所長黃燕銘進一步剖析了當前股市的上漲動力。他認為，本輪上漲並非單純由宏觀經濟數據推動，其核心源於國家治理預期的提升以及科技創新所引領的經濟新動力。這種對國家未來發展信心的增強，是市場健康發展的關鍵驅動力。他提醒投資者，雖然市場機會顯著，但仍需保持謹慎，避免盲目樂觀。

論壇邀請了多位知名學者與宏觀投資人分享獨到見解。上海財經大學校長劉元春指出，要理性判斷中國經濟情勢，必須全面掌握房地產、關稅、消費刺激等關鍵議題。

他強調，中國的房地產調控已邁入第二階段，從流動性管理轉向資產調整，而中國出口的持續強勁，則源於其在創新和產業升級上的超級競爭力。對於消費問題，他認為，短期刺激政策固然重要，但更需分類解決週期性與結構性問題。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯教授則從國際視角分析了中美關係與全球經濟格局的變化。他認為，未來國際經貿走勢將呈現貿易流向、資本流向、外匯存底流向和技術流向的四大變動。

他預期美國在全球貿易和資本市場中的比重將下降，而中國在新能源、AI 等高新技術領域的進展，將使其成為「全球南方」國家重要的技術來源。