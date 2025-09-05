鉅亨網編輯林羿君 2025-09-05 08:30

《華爾街日報》報導，美國正準備與墨西哥和加拿大就《美墨加協定》重新啟動談判。

川普準備啟動北美貿易協定重新談判。(圖:shutterstock)

美國貿易代表辦公室將在 10 月 4 日之前，針對重新談判該協定完成公開諮詢程序。知情人士透露，最早可能在本周向企業和工會發出徵求意見的要求。

啟動徵求意見，將是為期可能數月之久的協定重新談判進程的第一個正式步驟；該協定由川普於 2020 年簽署，包含一項強制性的六年期審議條款。

根據規定，在徵求意見之後，政府必須於 2026 年 1 月舉行至少一次公開聽證會，並向國會簡報相關協議，然後最遲於 2026 年 7 月 1 日召開首次美墨加三方協定審議會議。

《美墨加協定》是美國最大的自由貿易協定，2020 年在川普第一任期簽署生效，用以取代 1992 年北美自由貿易協定（NAFTA），當時川普聲稱這是這是「偉大的協議，3 國都將受惠」，該協議也被標榜為川普第一任期內的核心貿易成就之一。

儘管如此，川普在第二個任期內對加拿大和墨西哥徵收 25% 關稅，削弱了《美墨加協定》，他辯稱，由於毒品通過這兩個國家進行販運，徵收這些關稅是合理的。