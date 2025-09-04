鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-1.07元，預估目標價為7.32元
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.12元上修至-1.07元，其中最高估值-0.68元，最低估值-1.4元，預估目標價為7.32元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.68(-0.68)
|0.37
|0.77
|最低值
|-1.4(-1.46)
|-1.24
|-1.22
|平均值
|-1.08(-1.1)
|-0.5
|-0.28
|中位數
|-1.07(-1.12)
|-0.53
|-0.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|149.87億
|264.19億
|352.31億
|最低值
|112.01億
|130.51億
|135.83億
|平均值
|132.88億
|189.11億
|218.52億
|中位數
|132.43億
|187.30億
|216.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.69
|-1.04
|-1.30
|-1.76
|-1.53
|營業收入
|23.55億
|56.03億
|73.17億
|78.50億
|91.33億
詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
