Gap正式宣布進軍千億美妝市場 股價勁揚近6%

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-05 05:27

‌



Gap(GPS-US) 周四宣布進軍美妝市場，將首先從旗下 150 家 Old Navy 品牌門市開始測試，推出美妝和個人護理產品，並設置專門美妝顧問和店中店，計劃明年擴大規模。

Gap執行長運用美妝背景，推動公司跨出核心服飾業務。(圖:Reuters/TPG)

Gap 股價周四收盤上漲約 5.93%，報 23.93 美元。

‌



儘管面臨高通膨和關稅擔憂，美妝領域近年已證明是零售業最具韌性的部門。Gap 引用 Euromonitor 數據指出，美妝和個人護理市場是美國成長最快的品類之一，預計今年將超過 1000 億美元。

執行長 Richard Dickson 正運用其美妝背景開拓新營收來源。他曾在職涯早期擔任美妝採購，後來共同創辦線上化妝品零售商 Gloss，該公司於 2000 年被雅詩蘭黛 (EL-US) 收購。

新美妝區將販售 Old Navy 自有品牌產品和 Mario Badescu、E.l.f.(ELF-US) 等知名品牌，價格多在 25 美元以下。

Gap 進入美妝市場相對較晚。近年來從精品品牌到購物中心連鎖店都湧入美妝市場，讓競爭更加激烈。Gap 表示，在現有產品獲得顧客好評後，也將擴展配件業務。