鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為55.50元
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.75元上修至0.83元，其中最高估值0.92元，最低估值0.74元，預估目標價為55.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.92(0.84)
|1.17
|1.55
|1.46
|最低值
|0.74(0.74)
|0.82
|1.07
|1.35
|平均值
|0.82(0.75)
|0.97
|1.24
|1.41
|中位數
|0.83(0.75)
|0.99
|1.25
|1.41
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.61億
|11.79億
|14.17億
|15.70億
|最低值
|9.39億
|11.10億
|13.00億
|15.70億
|平均值
|9.41億
|11.35億
|13.61億
|15.70億
|中位數
|9.40億
|11.31億
|13.50億
|15.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.34
|-1.06
|-1.16
|-2.75
|-0.04
|營業收入
|1.52億
|2.53億
|4.24億
|5.80億
|7.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
