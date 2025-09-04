search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為55.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.75元上修至0.83元，其中最高估值0.92元，最低估值0.74元，預估目標價為55.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.92(0.84)1.171.551.46
最低值0.74(0.74)0.821.071.35
平均值0.82(0.75)0.971.241.41
中位數0.83(0.75)0.991.251.41

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.61億11.79億14.17億15.70億
最低值9.39億11.10億13.00億15.70億
平均值9.41億11.35億13.61億15.70億
中位數9.40億11.31億13.50億15.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.34-1.06-1.16-2.75-0.04
營業收入1.52億2.53億4.24億5.80億7.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGTLB

相關行情

台股首頁我要存股
Gitlab Inc - Class A46.91-1.64%

延伸閱讀



Empty