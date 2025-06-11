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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gitlab Inc - Class AGTLB-US的目標價調降至62元，幅度約13.89%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)提出目標價估值：中位數由72元下修至62元，調降幅度13.89%。其中最高估值90元，最低估值45元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予Gitlab Inc - Class A評價：積極樂觀28位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Gitlab Inc - Class A今(11日)收盤價為48.51元。近5日股價上漲13.89%，標普指數上漲1.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GTLB市場預估目標價

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Gitlab Inc - Class A48.51-0.27%

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