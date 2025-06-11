鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)EPS預估上修至0.75元，預估目標價為62.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.7元上修至0.75元，其中最高估值0.85元，最低估值0.69元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.85(0.85)
|1.37
|1.63
|1.46
|最低值
|0.69(0.67)
|0.8
|1.09
|1.46
|平均值
|0.75(0.72)
|0.94
|1.27
|1.46
|中位數
|0.75(0.7)
|0.93
|1.24
|1.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.63億
|12.48億
|16.22億
|16.25億
|最低值
|8.94億
|10.22億
|13.33億
|16.25億
|平均值
|9.41億
|11.43億
|14.22億
|16.25億
|中位數
|9.39億
|11.42億
|13.82億
|16.25億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.34
|-1.06
|-1.16
|-2.75
|-0.04
|營業收入
|1.52億
|2.53億
|4.24億
|5.80億
|7.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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