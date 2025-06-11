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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)EPS預估上修至0.75元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.7元上修至0.75元，其中最高估值0.85元，最低估值0.69元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.85(0.85)1.371.631.46
最低值0.69(0.67)0.81.091.46
平均值0.75(0.72)0.941.271.46
中位數0.75(0.7)0.931.241.46

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.63億12.48億16.22億16.25億
最低值8.94億10.22億13.33億16.25億
平均值9.41億11.43億14.22億16.25億
中位數9.39億11.42億13.82億16.25億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.34-1.06-1.16-2.75-0.04
營業收入1.52億2.53億4.24億5.80億7.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGTLB

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