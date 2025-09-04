鉅亨網編輯林羿君 2025-09-04 15:40

美國總統川普將於周四 (4 日) 再白宮新翻修的玫瑰園舉行晚宴，招待 20 多位科技和商界領袖，名單上未見到昔日親密盟友、特斯拉(TSLA-US) 執行長馬斯克。

川普玫瑰園宴請科技大咖 蓋茲、庫克都受邀 獨缺馬斯克。(圖:shutterstock)

這場聚會凸顯川普川普在第二任期與大型科技企業之間既緊密又複雜的關係。

上述許多高層主管都尋求與川普建立更友好的關係，並經常一同出席活動，宣布符合政府在新興科技與美國製造回流目標的計畫。

受邀參加活動的人員還包括其他科技領袖，如 Google 創辦人布林與執行長皮查伊、微軟執行長納德拉、甲骨文 (ORCL-US) 執行長卡茲、Scale AI 創辦人兼執行長 Alexandr Wang、美光執行長梅羅特拉，以及 Shift4 Payments 執行長艾薩克曼 (Jared Isaacman) 等。