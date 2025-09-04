川普玫瑰園宴請科技大咖 蓋茲、庫克都受邀 獨缺馬斯克
鉅亨網編輯林羿君
美國總統川普將於周四 (4 日) 再白宮新翻修的玫瑰園舉行晚宴，招待 20 多位科技和商界領袖，名單上未見到昔日親密盟友、特斯拉(TSLA-US) 執行長馬斯克。
路透社引述白宮官員消息指出，晚宴的座上賓包含微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茲、蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克、Meta(META-US) 執行長祖克柏、OpenAI 執行長奧特曼，以及另外十幾位大型人工智慧和科技公司的執行長們。
這場聚會凸顯川普川普在第二任期與大型科技企業之間既緊密又複雜的關係。
上述許多高層主管都尋求與川普建立更友好的關係，並經常一同出席活動，宣布符合政府在新興科技與美國製造回流目標的計畫。
受邀參加活動的人員還包括其他科技領袖，如 Google 創辦人布林與執行長皮查伊、微軟執行長納德拉、甲骨文 (ORCL-US) 執行長卡茲、Scale AI 創辦人兼執行長 Alexandr Wang、美光執行長梅羅特拉，以及 Shift4 Payments 執行長艾薩克曼 (Jared Isaacman) 等。
值得注意的是，川普當初的親密盟友、特斯拉執行長馬斯克未在邀請名單中，然而曾是馬斯克同事的艾薩克曼卻是座上賓。艾薩克曼川普提名為美國國家航空暨太空總署 (NASA) 署長，但川普在與馬斯克關係破裂時，他撤銷了提名。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 談判進行中！黃仁勳：對中晶片銷售與白宮磋商需要時間
- 印度出口商急求央行讓盧比再貶15% 抵銷川普關稅損失
- 川普評馬斯克：80%天才、20%有問題 共和黨是他唯一選擇
- 馬斯克不在白宮晚宴名單上？本人回應：我受邀了 但無法出席
上一篇
下一篇