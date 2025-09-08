想幾歲退休自己選！安達人壽攜手彰銀推美元分紅退休保單 年領生存金+紅利到99歲
鉅亨網記者張韶雯 台北
安達人壽攜手彰化銀行 (2801-TW) 推出全新「快樂保倍美元分紅終身保險」(以下簡稱「快樂保倍」)。該商品以「自選退休年齡規劃」為核心特色，保戶只需繳費 6 年，即可依個人需求設定退休年齡 60 歲、65 歲或 70 歲開始領取「生存保險金」與「生存紅利」，並自選給付頻率，在中分紅情況下，退休後每年可領約總繳保費 10.59% 的生存保險金，穩定現金流至 99 歲。
安達人壽指出，「快樂保倍」在生存保險金給付年齡前，每年分紅將自動再投入，持續增加保單價值與保障，退休前提供高保障，守護家庭責任與人生規劃；退休後可依需求選擇每月、每季、每半年或每年領取生存金，享有穩定現金流，輕鬆實現退休生活。同時具備生命末期提前給付的特色，讓保戶在面對突發狀況時，能靈活運用資金。
以 40 歲男性投保「快樂保倍」，保險金額 100 萬美元為例，年繳保費約 4.7 萬美元（享有 3% 保費折扣），六年總繳約 28.2 萬美元。選擇 65 歲開始領取生存保險金，假設保單紅利維持中分紅條件，可享以下保障：
- 在 65 歲開始領取生存金前，享有年繳保費的 3.6 至 5.3 倍身故保障，提供全面守護。
- 從 65 歲起，每年可領取約總繳保費 10.59% 的生存保險金，穩定現金流助力退休生活。
- 領取生存保險金後至解約前，仍享有約 2 倍的身故保障，兼顧資金傳承，為家人提供長期的經濟後盾。
安達人壽「快樂保倍」特色
特色
說明
快速規劃
繳費年期僅需 6 年 最高投保年齡 64 歲
樂退雙享
退休後可領生存保險金 & 生存紅利 *：
- 起領年齡 60/65/70 自由選擇
- 可領取至保險年齡 99 歲
保障家人
退休前責任重大期，強化保障額度，照顧家人
倍數傳承
生存金起領前享有高保障，生存金起領後享有現金流
* 生存紅利非保證給付項目
