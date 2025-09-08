想幾歲退休自己選！安達人壽攜手彰銀推美元分紅退休保單 年領生存金+紅利到99歲

安達人壽攜手彰化銀行 (2801-TW) 推出全新「快樂保倍美元分紅終身保險」(以下簡稱「快樂保倍」)。該商品以「自選退休年齡規劃」為核心特色，保戶只需繳費 6 年，即可依個人需求設定退休年齡 60 歲、65 歲或 70 歲開始領取「生存保險金」與「生存紅利」，並自選給付頻率，在中分紅情況下，退休後每年可領約總繳保費 10.59% 的生存保險金，穩定現金流至 99 歲。