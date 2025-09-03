中國九三閱兵 東風-5C核彈亮相 打擊範圍覆蓋全球

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-03 11:41

中國政府周三（3 日）上午隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年大會，國家主席習近平同外方代表團團長登上天安門城樓，向廣場觀禮台上各界代表揮手致意，全場爆發出雷鳴般掌聲。

東風-5C核彈亮相，打擊範圍覆蓋全球。（圖：央視）

據《新華社》報導，共軍核彈第一方隊周三上午接受檢閱。

受閱的「驚雷 - 1」空基遠程飛彈、「巨浪 - 3」潛射洲際飛彈、「東風 - 61」陸基洲際飛彈、「東風 - 31」新型陸基洲際飛彈，首次集中展示共軍陸、海、空基「三位一體」戰略核力量。

「東風 - 61」採用液體燃料引擎，能夠在大氣層內外展開精準中程彈道飛行，具備高度隱蔽性和突防能力。飛彈還配備多重彈頭，可同時攻擊多個目標，進一步提升作戰靈活和打擊效果。

核彈第一方隊由空軍某基地、海軍某基地、火箭軍某基地某旅等混合編組。

核彈第二方隊周三上午通過天安門廣場，接受檢閱。

12 台大型飛彈運輸車載著「東風 - 5C」液體洲際戰略核彈。核彈第二方隊是裝備方隊壓軸出場的方隊。「東風 - 5C」液體洲際戰略核彈是共軍戰略反擊體系中重要組成，打擊範圍覆蓋全球。方隊由火箭軍某基地牽頭抽組。

殲擊機梯隊也接受檢閱，殲 - 16D、殲 - 20、殲 - 35A、殲 - 20S、殲 - 20A，編成兩個楔隊亮相。

此次閱兵活動按照閱兵式、分列式兩個步驟進行。正如閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵介紹，分列式的「首次」含量很高。