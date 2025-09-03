俄羅斯外長：和平談判須承認新領土現實、建立新安全保障體系

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-03 09:50

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）週三（3 日）表示，莫斯科預期俄羅斯與烏克蘭繼續談判，但「新的領土現實」必須得到承認，並且需要建立新的安全保障體系。

根據《路透》報導，拉夫羅夫指出：「為了持久和平，新的領土現實必須在國際法框架下得到承認與正式化。」他強調，俄羅斯與烏克蘭之間需要一套新的安全保障機制，作為歐亞大陸平等且不可分割的安全架構一部分。

拉夫羅夫在間接提及莫斯科持續反對烏克蘭加入北約（NATO）時表示，「烏克蘭應被保證維持中立、不結盟以及無核武的地位。」

然而，烏克蘭表示，俄羅斯無權決定基輔能否加入任何組織；而北約則強調，俄羅斯不能對其成員資格擁有否決權。北約於 1949 年成立，目的是為了對抗來自蘇聯的威脅。

美國總統川普近日也對俄烏局勢表示不滿。他曾在 8 月中於阿拉斯加與俄羅斯總統普丁會晤，隨後又在白宮接見烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲與北約領導人，試圖推動停戰。

然而，川普週二（2 日）公開表示，他對普丁「非常失望」。川普原期望澤倫斯基與普丁能在峰會後直接會談，但澤倫斯基指責俄方「竭盡全力阻止」，而俄羅斯則回應稱「會議議程尚未準備就緒」。

