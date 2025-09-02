search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌2.83%，報5508.74點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間02日09:30，費城半導體下跌160.2點（或2.83%），暫報5508.74點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.52%
  • 近 1 月：+2.56%
  • 近 3 月：+19.14%
  • 近 6 月：+18.93%
  • 今年以來：+13.84%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌18.6%；連貫(COHR-US)下跌4.97%；和康電訊(MTSI-US)下跌4.29%；科林研發(LRCX-US)下跌3.79%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.68%。

部分成分股表現相對穩健，泰瑞達(TER-US)上漲0.3%。

