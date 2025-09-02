鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-02 15:50

最新數據顯示，美國就業市場呈現出嚴重的種族分化態勢，黑人失業率飆升至 7.2%，達到 2021 年 10 月以來高點，與整體失業率持續向好的趨勢形成鮮明反差，這一不平等現象為美國社會環境敲響了警鐘。

不平等加劇！黑人失業率7.2%遠高於全美平均 種族就業不均恐讓社會撕裂現象再現（圖：Shutterstock）

《華爾街日報》報導，美國黑人族群失業率 7.2% 跟美國整體失業率卻處於 4.2% 的歷史低點，兩者差距跟兩年前相比愈來愈大。2023 年，美國黑人勞工失業率曾降至 4.8%，為勞工部自 1972 年有記錄以來的最低水平，當時黑人與白人失業率差距也下降至歷史最小，且黑人勞工薪資成長表現突出。

報導指出，結構性歧視在其中扮演關鍵角色。相較於白人勞工，黑人勞工較多從事低技能崗位，在勞動市場本就更容易受到衝擊，而當前整體招聘放緩，這一情況更為凸顯。

根據美國勞工部統計數據，今年 7 月，25 歲以上擁有大學學歷的黑人失業率達 5.3%，遠高於 5 月的 3.9% 和 2 月的 2.7%，且無論是否受過大學教育，黑人勞工失業率均呈上升趨勢。

求職平台 Glassdoor 資深經濟學家 Daniel Zhao 指出，美國經濟放緩時，黑人勞工更容易受到嚴重影響。

就業網站 Indeed 的資深經濟學家 Cory Stahle 表示，當前勞動力市場成長主要由少數產業驅動，而黑人勞工集中的運輸、倉儲和公共部門等領域，近幾個月招聘活動明顯減弱。

聯邦政府文職部門曾是黑人勞工的重要就業管道，黑人佔聯邦文職勞動力的 18.7%，高於其在全國勞動力總量中的佔比，但到 12 月，川普政府料將使聯邦勞動力規模較今年 1 月縮減 30 萬人，恐進一步削弱黑人勞工的就業保障。

非營利組織 Work for America 執行董事 Caitlin Lewis 強調，聯邦政府工作是黑人邁向中產階級的重要途徑，僱傭政策的變動將帶來深遠的影響。