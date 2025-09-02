鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-02 13:40

‌



近期，中國羽毛球價格持續上漲引發廣泛關注，Yonex、Victor 等知名品牌的幾款熱門羽球產品均出現不同程度漲價，每桶漲幅在 30 至 40 元 (人民幣，下同)(約 130 至 175 台幣) 之間，且今年來已漲價 3 次，讓中國消費者直呼「比黃金漲得還猛」。

原物料危機升溫！中國羽毛球一年漲價三次 網友高喊抵制：比買黃金還燒錢 （圖：Shutterstock）

以 Yone 熱門型號 AS-05 為例，該型號羽毛球每桶 12 個，價格從 275 元調整為 350 元，優惠後為 315 元，每個羽毛球價格調漲 3 元以上，漲幅接近 20%，算下來每個羽毛球身價達 26.25 元 (約 115 台幣)。

‌



在社交平台上，不少中國網友表達對漲價的無奈，有人稱「一年漲價三次，還有沒有人能管管了」，部分球友稱「一打羽毛球 300 多元，都要打不起球了」，甚至有人呼籲「停止購買聯合抵制三大廠漲價」，這三大廠即 Yonex、Victor 跟李寧等羽毛球品牌。

對於羽球價格暴漲的情況，世界羽球聯合會秘書長 Thomas Lund 表示，已意識到全球供應鏈面臨的挑戰及漲價帶來的影響，雖認為情況尚未發展到危機程度，但也對此表示憂慮。

中國羽毛球價格上漲，供應短缺部分源自於國內消費者習慣的改變。羽毛球製造依賴鴨和鵝的羽毛，每隻高品質羽毛球需 16 根精心挑選的禽類翅羽，通常由兩隻鴨或鵝的羽毛製成，高品質球可能需多達四隻。

中國作為世界最大的羽毛球生產國，近年來鴨和鵝的出欄數量顯著下滑，商品肉鴨出欄量從 2019 年的約 48.78 億隻，降至 2024 年的 42.2 億隻，商品鵝從 6.34 億隻下降至 5.69 億隻，這直接推高羽毛原材料的價格。

與此同時，豬肉產量成長擠壓了鴨鵝的養殖資源，而羽球運動在中國的快速普及使需求激增，不少供應商縮減出口規模，將重心轉向國內市場，加劇了有限羽毛原料的競爭。

浙江一家主要出口的羽球廠商透露，自 2022 年底以來，鴨毛和鵝毛價格已上漲超過一倍，今年行情更是「瘋狂」，報價變化頻繁。

面對這一局勢，改用合成材料製作羽球被視為可行出路，符合世界羽聯推動永續發展的概念。倫德透露，已有多家製造商推出休閒等級的合成羽球，市場回饋積極，世界羽聯正與相關企業合作研發可用於正式比賽的合成羽球。