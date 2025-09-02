鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-02 08:21

蒙古國總統呼日勒蘇赫、塔吉克總統拉赫蒙、馬爾地夫總統穆伊茲、亞信秘書長薩雷拜、亞投行總裁金立群周一（1 日）晚間從天津乘坐高鐵抵達北京，將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動。

多國元首、國際組織負責人抵京，將出席抗戰勝利80周年紀念活動。（圖：CCTV）

據《央視》報導，呼日勒蘇赫周一晚上乘高鐵抵達北京，此前呼日勒蘇赫應邀出席在天津舉行的上合組織峰會。中蒙兩國於 1949 年 10 月 16 日建立外交關係，雙方始終堅持睦鄰友好大方向。中國已連續多年成為蒙古國最大貿易夥伴和重要投資來源國。

拉赫蒙周一晚上乘高鐵抵達北京，此前拉赫蒙應邀出席在天津舉行的上合組織峰會。2024 年 7 月，中塔關係提升至新時代全面戰略合作夥伴關係。中塔率先建構安全共同體、發展共同體，宣布建立中塔命運共同體。中塔政治互信不斷深化，在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持。

穆伊茲周一晚上乘高鐵抵達北京，此前穆伊茲應邀出席在天津舉行的上合組織峰會。中國和馬爾地夫是傳統友好近鄰，兩國人民通過古代海上絲綢之路建立聯繫。近年來兩國關係深入發展，在共建「一帶一路」等方面取得豐碩成果。

當晚同時抵京的還有薩雷拜、金立群。