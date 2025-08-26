牛彈琴：一個行業 正在蝶變

鉅亨網新聞中心 2025-08-26 08:42

‌



具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周二（26 日）表示，有一種感覺，一個行業，正在蝶變。

以前是騎手，現在是騎士。（圖：中國經濟網）

什麼行業？

‌



大家很熟悉甚至接觸最多的一個行業。

有這種感覺，說實話，主要是看到了一封信，還有新的裝束，頗受震撼。

新裝束很颯很拉風，橙色系，大 Logo，有專屬腰包，配反光條，防風防潑水。

滿滿的設計感，這就脫離工裝的層次，升級成上檔次的制服了。外賣小哥可能從來沒有想到，有一天，自己的衣服也會成為各界追捧拍照的網紅。

一封信，則來自餓了麼董事長范禹。

在信中，他宣布，平台全體騎手，正式升級為「城市騎士」，全面升級騎士保障、激勵、關懷和發展體系。

以前是騎手，現在是騎士。

以前是工裝，現在是制服。

一字之改，深意存焉。

「騎手」這個詞，很中性，但坦率地說，多少有點像說配送鏈條上的某個工種，機器上的某個部件。

有媒體分析，在漢語中，好一點的職業，多以「師」或「士」來定義。

「士」有專業性含義，代表著外賣配送員，也是一個有技術含量、受人尊重的體面職業。

從「騎手」到「騎士」，這一稱謂的轉變，是對職業發展與職業尊嚴的重塑。

稱呼變了，服裝自然也要變。

原來街頭外賣小哥的服裝，說實話，早就嚴重審美疲勞，確實也有提升空間。

新的騎士制服，又颯又拉風，真讓人眼前一亮。

有媒體就評價：當身著全新制服的「城市騎士」穿梭於街頭巷尾，他們不再僅是配送商品的新就業群體，而是城市文明一道流動風景線。

由此，一個人們非常熟悉的行業，正在煥發新生。

這還不僅僅與一個行業有關，與整個國家發展格局發展態勢密不可分。

必須看到，作為一個經濟學的普遍規律，一個國家的製造業發展到一定階段，必然是服務業勃興和繁榮。

很簡單，製造業創造財富，是一個大國強國的基礎；服務業吸納就業，提高的是整個社會的幸福度。