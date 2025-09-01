習近平：上海合作組織躍全球最大區域組織 經濟總量接近30兆美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-01 10:52

據《央視》報導，上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議周一（1 日）上午在天津梅江會展中心登場，中國國家主席習近平主持會議，並發表講話。

中國國家主席習近平。（圖：新華社）

習近平說，上海合作組織已經成長為 26 國參與、在 50 多個領域展開合作、經濟總量接近 30 兆美元的世界最大區域組織，國際影響力和感召力日益增強。

習近平表示，中方同上海合作組織國家累計貿易額突破 2.3 兆美元的目標提前實現。

習近平稱，志同道合是力量、是優勢，求同存異是胸懷、是智慧。上海合作組織成員國都是朋友和夥伴，要尊重彼此差異，保持戰略溝通，凝聚集體共識，加強團結協作，把合作盤子做大，把各國稟賦用好，把促進本地區和平穩定和發展繁榮的責任共同扛在肩上。

習近平說，要堅持開放包容，亞歐大陸孕育古老文明，引領過東西交融，推動人類進步。各國人民自古互通有無、取長補短。上海合作組織成員國要在人文交流中相知相親，在經濟合作中鼎力支持，攜手打造立己達人、美美與共、和合共生的文明百花園。

習近平提到，要持續推進上海合作組織改革，加強資源投入和能力建設，讓組織機制更完善、決策更科學、行動更高效。儘快啟用應對安全威脅與挑戰綜合中心和禁毒中心，儘快建成上海合作組織開發銀行，為成員國安全和經濟合作提供更有力支撐。

習近平說，推動上海合作組織更好發展，中方始終講求一個「實」字。