〈走進中國〉年輕人「窮遊」新潮流 赴山西大同排隊出國

曼谷往返航班最低人民幣（下同）350 元；飛往莫斯科 8 小時航班，單程只要 600 元；運氣好的話，還能薅到 100 元以內去首爾的機票……

年輕人「窮遊」新潮流，赴山西大同排隊出國。（圖：中新網）

這些廉價機票的出發地都是同一個城市——山西大同。專門前往大同，再坐飛機出國，成為年輕人「窮遊」新潮流。在不少人看來，多花一些時間省下錢，無疑是划算買賣。

「不去白不去」，當麥柯（化名）在社交平台看到大同往返往曼谷的航班只需要 500 多元時，火速買下 8 天後的機票，「要不是在等電話卡，我會直接買第二天的」。

據《每日人物社》報導，麥柯今年 20 歲，在內蒙古呼和浩特上大學。這是一次臨時起意的旅行，此前他從未計劃過任何去泰國的行程，說走就走的原因只有一個——機票太便宜了。

從呼和浩特出發，坐高鐵到大同只要一個半小時左右，票價大多在百元上下，如果願意坐慢車，甚至只需要花 40.5 元。也就是說，麥柯的曼谷之旅，全程大交通費只要 600 多元。

麥柯到曼谷之後，繼續堅持能省就省的原則，他住在青旅，每天兩頓正餐加宵夜，8 天下來，一共只花了 3,000 多元。

像麥柯這樣，被廉價機票吸引，從全國各地奔向大同，再出境旅遊的年輕人不在少數。他們大多是學生或年輕人，在旅行這件事上，願意用時間換錢，付出體力和中轉時間，把路費一降再降。

撿漏最多的是北京人。北京直飛曼谷的往返價格在 2,300 到 2,400 元左右，即使選擇在上海或廣州中轉，也要花上至少 1,500 元。但從大同出發，即使算上高鐵票，一個人的往返價格僅 600 到 700 元。

更重要的是，從北京到大同最快的高鐵不到 2 個小時，這和在北京從西二旗打車到大興機場的時間也差不多。時間成本相近，機票錢卻少了一半，這樣的羊毛在年輕人眼裡，「不薅就虧了」。

甚至還有人寧可繞路，也要薅到大同機票的羊毛。

在深圳上大學的夏天（化名），為了去莫斯科，先飛到香港，從香港轉機去大同，最後再到莫斯科。儘管路線曲折，但這一趟下來，比從深圳或香港直飛莫斯科的價格，省了近一半的錢，「對我們這種學生黨來說，還是比較划算的」。

除了票價低廉，大同吸引外地人乘機的另一個重要因素是「直飛」。無論是泰國曼谷、俄羅斯莫斯科，還是韓國首爾、蒙古烏蘭巴托等地方，在大同都能找到直飛航線。這一點，對於像大同這樣的三、四線城市，很少見。

不過，執飛大同的航班均為小飛機，還有一些老舊機型。夏天乘坐的飛往莫斯科的航班，執飛飛機為 733，全經濟艙布局。

作為一位航空愛好者，他說：「總飛時長約 10 個小時，這對 733 這樣的老爺窄體機是個不小的挑戰。」

這是航空公司為了節約成本進行的安排。飛機較小，意味著座椅空間狹窄。

在北京工作的鯉魚（化名），自從買了從大同飛往曼谷的機票，就開始反覆向朋友「打預防針」：「這個飛機可能比在工位（辦公室座位）上坐還不舒服，從現在開始練習坐姿。」

此外，廉價機票還隨時面臨被取消的風險。除了天氣、飛機狀態，更關鍵的因素，是承包航線的旅行社能否順利把票賣完。