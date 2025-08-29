search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：錢樹商店DLTR-US的目標價調升至120元，幅度約7.14%

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對錢樹商店(DLTR-US)提出目標價估值：中位數由112元上修至120元，調升幅度7.14%。其中最高估值143元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予錢樹商店評價：積極樂觀13位、保持中立13位、保守悲觀1位。

錢樹商店今(29日)收盤價為112.5元。近5日股價下跌7.14%，標普指數上漲2.07%短期股價無明顯表現。

