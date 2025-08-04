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鉅亨速報 - Factset 最新調查：錢樹商店DLTR-US的目標價調升至103元，幅度約3%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對錢樹商店(DLTR-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至103元，調升幅度3%。其中最高估值138元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予錢樹商店評價：積極樂觀12位、保持中立14位、保守悲觀1位。

錢樹商店今(4日)收盤價為114.72元。近5日股價上漲3%，標普指數下跌2.36%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DLTR市場預估目標價

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錢樹商店114.72+1.03%

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