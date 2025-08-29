鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-29 08:10

泡泡瑪特 (09992-HK) 「迷你版 LABUBU」(THE MONSTERS 心底密碼系列) 周四 (28 日) 線上正式開賣，線下則在今 (29) 日開賣。伴隨新品發售，泡泡瑪特天貓官方旗艦店、抽盒機微信小程式皆開啟直播。開售前十分鐘，天貓直播間觀看人數超 237 萬，抽盒機小程式直播超 84 萬人觀看。

迷你版LABUBU線上開賣秒殺！79人民幣隱藏款炒到破千 一組1106人民幣被加價約180%（圖：Shutterstock）

迷你版 LABUBU 周四正式發售後，天貓直播間人數立刻上升至 386 萬，十分鐘湧入近 150 萬人，抽盒機小程式觀看數也超 126 萬。開售兩分鐘，淘寶直播間全部售罄，頁面顯示產品已售 30 萬件以上，包含 79 元 (人民幣，下同) 和 1106 元兩個連結，僅以 79 元單件計算，兩分鐘內天貓銷售額超 2370 萬元。主播介紹首批新品現貨開賣，但不清楚貨量，近一年都未給售賣計畫。

先前爆火的 Labubu 常規款則熱度降溫，Labubu3.0 前方高能系列周四在二手平台近 3 日成交均價為 760.2 元，較 6 月 11 日高峰期跌掉近三分之二。

泡泡瑪特創辦人王寧在最新一季財報電話會議上看好迷你版再度爆紅，認為其使用場景更多，會是超級爆款，但當天泡泡瑪特港股收在每股 324.4 港元，僅上漲 0.68%，市場對其下一個「超級單品」持謹慎觀望。

網路產業分析師張書樂認為，Labubu 熱度逐漸消退，迷你版很難在社群網路形成更多爆點，最多短時熱度。它先前爆發是因跳出盲盒家居擺件炫耀模式，有街頭穿搭曝光和娃衣二創空間等優勢，而迷你版因循縮小不會帶來更多奇蹟，推出熱門 IP 迷你版策略更多是填補空窗期的行銷選擇。

不過，二手平台上，迷你版 LABUBU「預售單」火熱，代搶價格不一，單隻最高衝上 300 元，一整套代搶費用達 2699 元，二手平台上整盒 mini 版 LABUBU 最高也加價至 2290 元左右，較官方原價翻倍。

對於高價代搶及黃牛溢價，泡泡瑪特暫無專門管控政策，建議透過官方管道購買。