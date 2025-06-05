鉅亨速報 - Factset 最新調查：唐納森(DCI-US)EPS預估上修至3.66元，預估目標價為72.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對唐納森(DCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.6元上修至3.66元，其中最高估值3.7元，最低估值3.6元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.7(3.65)
|4
|4.35
|4.77
|最低值
|3.6(3.51)
|3.69
|3.95
|4.77
|平均值
|3.65(3.6)
|3.85
|4.17
|4.77
|中位數
|3.66(3.6)
|3.81
|4.19
|4.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36.68億
|38.50億
|40.32億
|42.36億
|最低值
|36.53億
|36.67億
|39.35億
|42.04億
|平均值
|36.61億
|37.79億
|39.72億
|42.20億
|中位數
|36.62億
|37.78億
|39.49億
|42.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.00
|2.24
|2.66
|2.90
|3.38
|營業收入
|25.82億
|28.54億
|33.07億
|34.31億
|35.86億
詳細資訊請看美股內頁：
唐納森(DCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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