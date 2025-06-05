search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：唐納森(DCI-US)EPS預估上修至3.66元，預估目標價為72.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對唐納森(DCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.6元上修至3.66元，其中最高估值3.7元，最低估值3.6元，預估目標價為72.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.7(3.65)44.354.77
最低值3.6(3.51)3.693.954.77
平均值3.65(3.6)3.854.174.77
中位數3.66(3.6)3.814.194.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值36.68億38.50億40.32億42.36億
最低值36.53億36.67億39.35億42.04億
平均值36.61億37.79億39.72億42.20億
中位數36.62億37.78億39.49億42.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.002.242.662.903.38
營業收入25.82億28.54億33.07億34.31億35.86億

詳細資訊請看美股內頁：
唐納森(DCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDCI

相關行情

台股首頁我要存股
唐納森69.53+0.35%

延伸閱讀



Empty