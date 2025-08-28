search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PureStorage公司(PSTG-US)EPS預估上修至1.88元，預估目標價為73.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對PureStorage公司(PSTG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.8元上修至1.88元，其中最高估值2.09元，最低估值1.68元，預估目標價為73.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.09(2.01)2.833.47
最低值1.68(1.68)1.832.05
平均值1.89(1.8)2.372.8
中位數1.88(1.8)2.372.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值36.27億42.83億48.49億
最低值35.00億38.53億43.71億
平均值35.68億40.77億46.24億
中位數35.83億40.73億46.38億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.05-0.500.230.190.31
營業收入16.84億21.81億27.53億28.31億31.68億

詳細資訊請看美股內頁：
PureStorage公司(PSTG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSTG

相關行情

台股首頁我要存股
PureStorage公司60.86+3.93%

延伸閱讀



Empty