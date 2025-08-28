鉅亨速報 - Factset 最新調查：PureStorage公司(PSTG-US)EPS預估上修至1.88元，預估目標價為73.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對PureStorage公司(PSTG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.8元上修至1.88元，其中最高估值2.09元，最低估值1.68元，預估目標價為73.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.09(2.01)
|2.83
|3.47
|最低值
|1.68(1.68)
|1.83
|2.05
|平均值
|1.89(1.8)
|2.37
|2.8
|中位數
|1.88(1.8)
|2.37
|2.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36.27億
|42.83億
|48.49億
|最低值
|35.00億
|38.53億
|43.71億
|平均值
|35.68億
|40.77億
|46.24億
|中位數
|35.83億
|40.73億
|46.38億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.05
|-0.50
|0.23
|0.19
|0.31
|營業收入
|16.84億
|21.81億
|27.53億
|28.31億
|31.68億
詳細資訊請看美股內頁：
PureStorage公司(PSTG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
