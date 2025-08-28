search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大皇家銀行(RY-US)EPS預估上修至10.11元，預估目標價為145.03元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對加拿大皇家銀行(RY-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.63元上修至10.11元，其中最高估值10.23元，最低估值9.52元，預估目標價為145.03元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.23(9.9)11.1112.23
最低值9.52(9.52)10.2511.07
平均值9.98(9.66)10.711.73
中位數10.11(9.63)10.7911.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值477.35億498.82億520.46億
最低值464.48億478.56億488.05億
平均值472.77億487.87億508.58億
中位數473.66億488.70億513.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.838.818.607.798.28
營業收入446.86億450.31億511.60億866.87億978.63億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大皇家銀行(RY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

