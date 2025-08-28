鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大皇家銀行(RY-US)EPS預估上修至10.11元，預估目標價為145.03元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對加拿大皇家銀行(RY-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.63元上修至10.11元，其中最高估值10.23元，最低估值9.52元，預估目標價為145.03元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.23(9.9)
|11.11
|12.23
|最低值
|9.52(9.52)
|10.25
|11.07
|平均值
|9.98(9.66)
|10.7
|11.73
|中位數
|10.11(9.63)
|10.79
|11.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|477.35億
|498.82億
|520.46億
|最低值
|464.48億
|478.56億
|488.05億
|平均值
|472.77億
|487.87億
|508.58億
|中位數
|473.66億
|488.70億
|513.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.83
|8.81
|8.60
|7.79
|8.28
|營業收入
|446.86億
|450.31億
|511.60億
|866.87億
|978.63億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大皇家銀行(RY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CareTrust REIT公司(CTRE-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為36.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估上修至4.38元，預估目標價為47.05元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為30.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snowflake公司(SNOW-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為260.00元
下一篇