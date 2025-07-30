search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估下修至0.94元，預估目標價為10.90元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.01元下修至0.94元，其中最高估值1.32元，最低估值0.71元，預估目標價為10.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.32(1.37)1.541.831.58
最低值0.71(0.71)0.870.871.28
平均值0.98(1.02)1.141.311.44
中位數0.94(1.01)1.131.251.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值489.19億519.03億542.92億514.22億
最低值380.25億388.93億392.12億398.93億
平均值462.05億473.34億481.28億471.11億
中位數473.65億483.39億486.69億488.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.040.844.450.46-0.02
營業收入510.49億529.36億475.32億398.09億402.03億

詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVOD

相關行情

台股首頁我要存股
沃達丰電信公司11.11-0.45%

延伸閱讀



Empty