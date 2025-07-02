鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估下修至0.92元，預估目標價為11.05元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.96元下修至0.92元，其中最高估值1.37元，最低估值0.68元，預估目標價為11.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.37(1.37)
|1.53
|1.81
|1.58
|最低值
|0.68(0.68)
|0.87
|0.87
|1.25
|平均值
|0.98(1.01)
|1.17
|1.3
|1.41
|中位數
|0.92(0.96)
|1.13
|1.2
|1.44
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|482.42億
|511.86億
|535.44億
|461.52億
|最低值
|380.25億
|388.93億
|392.12億
|398.93億
|平均值
|437.52億
|445.06億
|461.87億
|435.30億
|中位數
|432.64億
|437.79億
|461.24億
|440.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.04
|0.84
|4.45
|0.46
|-0.02
|營業收入
|510.49億
|529.36億
|475.32億
|398.09億
|402.03億
詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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