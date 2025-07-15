鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-15 19:10

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近期白銀市場表現強勁，儘管未能維持突破每盎司 39 美元的動能，但仍保持在接近 14 年高點附近。然而，

麥格理預警：白銀「夏日狂歡」恐很快結束 料今夏價格觸頂(圖:shutterstock)

澳洲投資銀行麥格理 (Macquarie) 預計， 這可能代表著截至 2026 年的高點，即白銀價格將在今年夏天見頂。

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由 Marcus Garvey 領導的麥格理大宗商品團隊指出，雖然強勁的工業需求，曾是支撐白銀市場並導致其顯著供應短缺的主要驅動力，但現在投資興趣已成為市場的主導力量。

分析師們在上個月末的報告中指出：「正如我們在 3 月份所論證的，在健康的實物供需背景下， 『包括透過衍生品倉位在內的更強勁金融買盤的迴歸，保留了推動白銀在一段時期內出現顯著表現的空間』，而我們相信，正是這一點推高了價格」。

最新的交易數據揭示了白銀市場一個有趣的差異： 投機性期貨投資者一直在獲利了結，而 ETF 投資者則在增持部位。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 截至 7 月 8 日的數據顯示，基金經理增加了 Comex 白銀期貨的投機性總空頭部位，同時多頭部位減少，使得白銀淨多頭部位比前一周下降了近 5%。此外，分析師們還指出，CFTC 數據顯示掉期交易商正持有創紀錄的空頭部位，一些分析師認為這可能與 ETF 需求上升有關。

上周，全球白銀 ETF 的資金流入量達 322,000 盎司，使得 ETF 中的白銀持有量攀升至 7.75 億盎司，創下自 2022 年 8 月以來新高。

儘管麥格理整體看好白銀前景，但該行認為當前的漲勢存在上限。在其年中大宗商品報告中，分析師們因投資者需求增加而上調了今年的白銀價格預測。

他們現在預計，第三季度白銀平均價格將為每盎司 36 美元，高於先前預測的 33 美元。 對於今年第四季度，價格預計平均約為每盎司 35 美元——比先前的估計增加了 13%。

麥格理雖然預計到 2026 年，白銀將維持在每盎司 30 美元以上，但預期價格將在今年夏天達到峰值。

對於 2026 年，分析師預測，第一季白銀價格將平均在每盎司 33 至 34 美元之間，第二季則在 29 至 30 美元之間，均較先前估計有所上調。

報告進一步指出，到 2025 年下半年，白銀將再次受益於黃金的強勁表現，但隨著全球工業生產增長放緩，它可能會失去作為風險資產的順風。然而， 進入 2026 年，隨著全球經濟增長的重新加速，白銀表現應會優於黃金。