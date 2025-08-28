search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估上修至0.12元，預估目標價為23.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共40位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.12元上修至0.12元，其中最高估值0.29元，最低估值0.05元，預估目標價為23.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2029年
最高值0.29(0.29)1.11.962
最低值0.05(0.05)0.460.542
平均值0.13(0.14)0.691.252
中位數0.12(0.12)0.681.282

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2029年
最高值526.97億564.00億600.00億680.00億
最低值512.34億505.00億530.49億680.00億
平均值520.24億538.47億567.25億680.00億
中位數520.14億537.45億570.95億680.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.944.861.940.40-4.38
營業收入778.67億790.24億630.54億542.28億531.01億

詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

