鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-27 15:20

‌



川普家族的加密貨幣帝國正持續擴張，這次是與知名加密貨幣交易所 Crypto.com 建立合作夥伴關係。

川普家族加密帝國再添磚瓦 Truth Social將整合Crypto.com錢包(圖:shutterstock)

經營 Truth Social 社群媒體平台的川普媒體與科技集團周二 (26 日) 宣布，將與 Crypto.com 以及一家與 Yorkville Advisors 相關的空白支票公司，共同成立一家名為「川普媒體 CRO 策略」(Trump Media CRO Strategy) 的新公司，

‌



這家新公司將持有 Crypto.com 發行的原生代幣 CRO。川普媒體計畫購買價值 1.05 億美元的 CRO。

Yorkville 則表示，該公司金庫的預期總資金將包括價值 10 億美元的 CRO(約佔該代幣市值的 19%)，外加 4.2 億美元的現金及等價物，以及一筆 50 億美元的信用額度。

這項宣布反映了加密貨幣領域的最新趨勢，即許多與數位資產世界沒有明顯關聯的公司，也將購買和持有加密貨幣作為其核心業務計畫的一部分。此模式是效仿科技公司 MicroStrategy，該公司自 2020 年開始購買比特幣後，股價隨之飆升。

川普媒體董事長兼執行長 Devin Nunes 在一份聲明中表示，「各行各業、各種規模的公司都在透過建立以全面價值主張資產為基礎的數位資產庫，來策略性地規劃未來」。

此外，川普媒體計畫在 Truth Social 上推出一個使用 Crypto.com 數位錢包基礎設施的「獎勵系統」。受此消息影響，CRO 代幣價格周二上午跳漲約 30% 至 21 美分，儘管仍遠低於 2021 年近 97 美分的歷史高點。

川普媒體先前也曾宣布計畫持有大量比特幣，並創建一個與五種流行加密貨幣價格掛鉤的 ETF。此外，川普及其兒子去年推出的加密貨幣公司 World Liberty Financial，也獲得了阿拉伯聯合大公國 (UAE) 投資基金和中國加密企業家孫宇晨的大力支持。