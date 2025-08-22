盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.02%，報110.75美元
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間22日22:11股價上漲5.29美元，報110.75美元，漲幅5.02%，成交量86,950（股），盤中最高價110.75美元、最低價105.53美元。
- 近 1 週：-4.15%
- 近 1 月：+5.84%
- 近 3 月：+11.46%
- 近 6 月：-33.86%
- 今年以來：-36.73%
