鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.02%，報110.75美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間22日22:11股價上漲5.29美元，報110.75美元，漲幅5.02%，成交量86,950（股），盤中最高價110.75美元、最低價105.53美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.15%
  • 近 1 月：+5.84%
  • 近 3 月：+11.46%
  • 近 6 月：-33.86%
  • 今年以來：-36.73%

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006472.541.61%
道瓊指數45666.641.97%
NASDAQ21518.68+1.98%
費城半導體5805.993.62%
Onto Innovation Inc.111.41+5.64%

