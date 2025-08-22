鉅亨速報 - Factset 最新調查：Workday公司(WDAY-US)EPS預估上修至8.93元，預估目標價為280.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共36位分析師，對Workday公司(WDAY-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.76元上修至8.93元，其中最高估值9.52元，最低估值8.2元，預估目標價為280.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.52(9.52)11.2112.6713.16
最低值8.2(8.02)9.2410.2111.45
平均值8.89(8.78)10.2611.7212.31
中位數8.93(8.76)10.2811.8112.31

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值95.93億110.57億125.97億138.59億
最低值95.00億105.50億117.99億137.90億
平均值95.22億107.87億121.89億138.25億
中位數95.15億107.83億122.22億138.25億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.190.12-1.445.281.95
營業收入42.99億51.48億61.98億71.97億84.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Workday公司(WDAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

