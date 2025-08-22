鉅亨速報 - Factset 最新調查：Workday公司(WDAY-US)EPS預估上修至8.93元，預估目標價為280.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對Workday公司(WDAY-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.76元上修至8.93元，其中最高估值9.52元，最低估值8.2元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.52(9.52)
|11.21
|12.67
|13.16
|最低值
|8.2(8.02)
|9.24
|10.21
|11.45
|平均值
|8.89(8.78)
|10.26
|11.72
|12.31
|中位數
|8.93(8.76)
|10.28
|11.81
|12.31
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|95.93億
|110.57億
|125.97億
|138.59億
|最低值
|95.00億
|105.50億
|117.99億
|137.90億
|平均值
|95.22億
|107.87億
|121.89億
|138.25億
|中位數
|95.15億
|107.83億
|122.22億
|138.25億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.19
|0.12
|-1.44
|5.28
|1.95
|營業收入
|42.99億
|51.48億
|61.98億
|71.97億
|84.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Workday公司(WDAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌5.08%，報227.96美元
- IBM成2025年科技股黑馬 估值仍有上調空間
- 晶片股今年跑贏軟體股 AI推動雙贏機會
- OpenAI強攻四大領域！分析師：ChatGPT「動詞化」 幾年內估值上看兆美元
下一篇