search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報5557.9點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間20日09:51，費城半導體下跌113.61點（或2%），暫報5557.90點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.89%
  • 近 1 月：-1.07%
  • 近 3 月：+15.8%
  • 近 6 月：+6.81%
  • 今年以來：+13.89%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌6.54%；美光科技(MU-US)下跌5.73%；安謀控股公司(ARM-US)下跌3.6%；超微半導體(AMD-US)下跌3.36%；博通(AVGO-US)下跌3.22%。

部分成分股表現相對穩健，亞德諾(ADI-US)上漲2.51%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.66%；德州儀器(TXN-US)上漲0.4%；超捷國際(MCHP-US)上漲0.33%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體5530.39-2.49%
英特爾23.545-6.97%
美光科技115.06-5.73%
安謀控股公司127.76-4.66%
超微半導體161.065-3.29%
博通286.18-2.96%
亞德諾237.9+3.24%
艾司摩爾740.675-0.39%
德州儀器196.77+0.42%
超捷國際64.95+0.37%

延伸閱讀



Empty