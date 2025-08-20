盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報5557.9點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間20日09:51，費城半導體下跌113.61點（或2%），暫報5557.90點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.89%
- 近 1 月：-1.07%
- 近 3 月：+15.8%
- 近 6 月：+6.81%
- 今年以來：+13.89%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌6.54%；美光科技(MU-US)下跌5.73%；安謀控股公司(ARM-US)下跌3.6%；超微半導體(AMD-US)下跌3.36%；博通(AVGO-US)下跌3.22%。
部分成分股表現相對穩健，亞德諾(ADI-US)上漲2.51%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.66%；德州儀器(TXN-US)上漲0.4%；超捷國際(MCHP-US)上漲0.33%。
