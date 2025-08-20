谷歌SEO已過時？Profund獲紅杉鉅額注資 引爆GEO新浪潮
生成式引擎優化（Generative Engine Optimization, GEO）領域的先驅企業 Profound 宣布，已成功完成由頂級風險投資機構紅杉資本投的新一輪融資，金額高達 3500 萬美元。
本輪融資使 Profound 的總融資額達到 5850 萬美元，不僅代表著該公司發展的關鍵里程碑，更被視為全球創投界對 GEO 這一新興產業道的首次重要認可。
Profound 於 2024 年 8 月才獲得 350 萬美元的種子輪投資，在不到一年的時間內再次獲得鉅額注資，其驚人的成長速度和市場潛力引發了業界的高度關注。此次投資凸顯了隨著用戶資訊獲取習慣的轉變，品牌在 AI 對話環境中提升可見性的迫切需求。
AI 搜尋崛起 GEO 應運而生
隨著 ChatGPT、Perplexity、Gemini 等 AI 助理的普及，傳統搜尋引擎的流量正逐漸被分食。數據顯示，在美國已有 5% 至 6% 的網路流量來自 AI 應用，且成長迅猛。
2025 年 1 月至 5 月，美國的 AI 會話量增長了驚人的 527%。在這種趨勢下，如何讓品牌、產品和服務在 AI 的回答中被優先提及，成為企業行銷面臨的全新挑戰，而 GEO 正是為解決此問題而生的新一代優化策略。
紅杉資本的投資決策主要基於三大核心理由：首先，Profound 擁有背景強大的頂尖團隊，核心成員來自 Uber、微軟、OpenAI 及 AMD 等科技巨頭，具備深厚的技術實力與產業經驗。其次，Profound 已成功簽下美國銀行、DocuSign、Indeed 等重量級企業客戶，證明了其商業模式的可行性。最後，AI 搜尋流量的爆發性增長，預示著一個潛力巨大的新市場正在形成。
監控並優化品牌在 AI 中的表現
Profound 開發了一個先進的數據分析與監控平台，專門追蹤品牌在主流 AI 模型中的數據表現。該平台透過大規模模擬用戶提問，記錄並分析 AI 的回答，精準評估品牌的被提及情況。
基於這些數據，系統結合 AI 模型的公開文檔，能夠預測哪些內容更容易被 AI 推薦，並進一步指導企業「教會」AI 如何更準確、正面地介紹其品牌，從而確保在生成式搜尋的結果中佔據有利位置。
相較於美國市場的蓬勃發展，中國的 GEO 產業仍處於早期的市場教育階段。目前，中國從事 GEO 服務的公司多由傳統 SEO 公司轉型而來，其操作思維仍偏向關鍵字排名與大量內容鋪陳，商業模式也多為代理制，與 Profound 以技術為核心、提供標準化產品（SaaS）的模式有顯著差異。
此外，中國 AI 平台對於數據抓取的嚴格政策，也為 GEO 的發展帶來了合規性的挑戰。儘管如此，隨著通義千問、文心一言等本土 AI 應用的普及，AI 搜尋勢必將成為資訊獲取的新入口。Profound 的成功融資，無疑為全球 GEO 市場的未來指明了方向，也預示著國內相關產業即將迎來新的發展契機與挑戰。
