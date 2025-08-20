鉅亨網新聞中心 2025-08-20 17:10

生成式引擎優化（Generative Engine Optimization, GEO）領域的先驅企業 Profound 宣布，已成功完成由頂級風險投資機構紅杉資本投的新一輪融資，金額高達 3500 萬美元。

谷歌SEO已過時？Profund獲紅杉鉅額注資 引爆GEO新浪潮。(圖:shutterstock)

本輪融資使 Profound 的總融資額達到 5850 萬美元，不僅代表著該公司發展的關鍵里程碑，更被視為全球創投界對 GEO 這一新興產業道的首次重要認可。

Profound 於 2024 年 8 月才獲得 350 萬美元的種子輪投資，在不到一年的時間內再次獲得鉅額注資，其驚人的成長速度和市場潛力引發了業界的高度關注。此次投資凸顯了隨著用戶資訊獲取習慣的轉變，品牌在 AI 對話環境中提升可見性的迫切需求。

AI 搜尋崛起 GEO 應運而生

隨著 ChatGPT、Perplexity、Gemini 等 AI 助理的普及，傳統搜尋引擎的流量正逐漸被分食。數據顯示，在美國已有 5% 至 6% 的網路流量來自 AI 應用，且成長迅猛。

2025 年 1 月至 5 月，美國的 AI 會話量增長了驚人的 527%。在這種趨勢下，如何讓品牌、產品和服務在 AI 的回答中被優先提及，成為企業行銷面臨的全新挑戰，而 GEO 正是為解決此問題而生的新一代優化策略。

紅杉資本的投資決策主要基於三大核心理由：首先，Profound 擁有背景強大的頂尖團隊，核心成員來自 Uber、微軟、OpenAI 及 AMD 等科技巨頭，具備深厚的技術實力與產業經驗。其次，Profound 已成功簽下美國銀行、DocuSign、Indeed 等重量級企業客戶，證明了其商業模式的可行性。最後，AI 搜尋流量的爆發性增長，預示著一個潛力巨大的新市場正在形成。

監控並優化品牌在 AI 中的表現

Profound 開發了一個先進的數據分析與監控平台，專門追蹤品牌在主流 AI 模型中的數據表現。該平台透過大規模模擬用戶提問，記錄並分析 AI 的回答，精準評估品牌的被提及情況。

基於這些數據，系統結合 AI 模型的公開文檔，能夠預測哪些內容更容易被 AI 推薦，並進一步指導企業「教會」AI 如何更準確、正面地介紹其品牌，從而確保在生成式搜尋的結果中佔據有利位置。

相較於美國市場的蓬勃發展，中國的 GEO 產業仍處於早期的市場教育階段。目前，中國從事 GEO 服務的公司多由傳統 SEO 公司轉型而來，其操作思維仍偏向關鍵字排名與大量內容鋪陳，商業模式也多為代理制，與 Profound 以技術為核心、提供標準化產品（SaaS）的模式有顯著差異。