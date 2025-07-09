鉅亨網新聞中心 2025-07-09 15:27

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Google (GOOGL-US) Gemini 與其他生成式 AI（如 ChatGPT、DeepSeek）正掀起搜尋方式的根本變革。Google 自揭，目前已有 15 億人使用 AI 摘要功能，這些用戶越來越少點擊傳統搜尋結果中的連結，改為直接在 AI 中解決問題。

Google AI搜尋新時代來臨：傳統搜尋引擎流量加速崩解。(圖：Shutterstock)

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今年 5 月初，Google 在 I/O 開發者大會上推出三項核心 AI 產品：AI 摘要（AI Overviews）、AI 模式（AI Mode）與 Gemini，反映其搜尋業務正從傳統 Web 時代全面轉向 AI 時代。

儘管 Google 推出的是多樣化的 AI 商品，但這三個產品 / 功能並存，並且它們分別代表了 Google 作為網路時代的搜尋巨頭，在 AI 時代轉型的過程中，嘗試的三種不同路線：

AI 摘要 ：保留原有搜尋功能、向後兼容。

：保留原有搜尋功能、向後兼容。 AI 模式 ：融合 AI 與搜尋的過渡形式。

：融合 AI 與搜尋的過渡形式。 Gemini：完全 AI 化的獨立產品，可能最終取代傳統搜尋引擎。

CloudflareNET-US) 執行長 Matthew Prince 指出，目前已有 75% 搜尋查詢在 Google 內部就被解決，無需前往外部網站。該公司推出反 AI 爬蟲功能，協助網站主防止大型語言模型爬取內容。

這反映出，AI 已動搖搜尋引擎引導流量的核心模式，衝擊整體網路商業生態。

Google 強調，若網站平台允許其 AI 摘要功能抓取內容，將可能獲得更高搜尋流量與曝光率。這種「流量獎懲」策略實質上是綁定內容來源，確保 AI 模型資料的完整性。

流量劇減、內容平台網站被迫轉型或關站

《彭博》報導也指出，AI 已導致許多網站流量驟降，迫使平台改變發佈策略，甚至直接停運。根據 SimilarWeb 數據，AI 對時尚、旅遊、美食、生活類網站的流量打擊最為嚴重。

面對流量下降，有媒體選擇與 OpenAI 等 AI 企業合作授權內容；但也有如《紐約時報》採取法律手段，控訴微軟 (MSFT-US) 與 OpenAI 未經授權使用內容開發產品。無論路線如何，這些行動均顯示內容流量正被 AI 嚴重蠶食。

搜尋引擎價值鏈正被 AI 打破

網路時代的價值交換模式：內容平台提供資訊，搜尋引擎提供流量，再由內容平台販售廣告；如今已被 AI 重構。

Gartner 預測，到 2026 年搜尋引擎流量將暴跌 25%，這種趨勢仍將加劇。

新創 AI 瀏覽器 Dia 的創辦人 Josh Miller 表示，AI 聊天介面已成新一代「瀏覽器」，具備搜尋、生成、互動與 API 調用能力。許多 App 開發者已開始部署 AI 介接，應對未來搜尋行為改變。

若 AI 公司無法建立合理的分潤或授權機制，內容創作者將失去動力，進而影響網路資訊品質。免費資訊不是無成本的，它需仰賴流量帶動收入才能持續生成。