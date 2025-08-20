鉅亨網新聞中心 2025-08-20 17:50

中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會三大金融監理部門 8 月 4 日聯合發布《金融機構客戶盡職調查及客戶身分資料及交易記錄保存管理辦法（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見，截止日期為 9 月 3 日，此文件一經發布便引發廣泛關注。

陸金融監管升級！跨境匯款5千人民幣以上須實名制 資金出境將被全面監管（圖：Shutterstock）

這項新規的關鍵變化在於，單筆跨境匯款達人民幣 5000 元或外幣等值 1000 美元及以上時，金融機構必須核實匯款人身份，並將相關資訊傳遞到境外接收機構，這意味著長期以來被視為「安全區」的小額跨境匯款，將納入嚴格監控。

過去，跨國匯款監管門檻大多與「1 萬美元」等大額額度掛鉤，此次新規直接下調觸發點且大幅收緊。

具體來看，觸發門檻下調後，監管更為「顆粒化」。任何個人或企業，單筆向境外匯款達到人民幣 5000 元，或外幣等值 1000 美元，銀行和支付機構就必須開展盡職調查，這一門檻比市場熟悉的 1 萬美元顯著降低，實現了從「大額堵漏洞」到「全鏈條細顆粒化監控」的轉變。

同時，必須核驗、留存、傳遞包括匯款人和收款人基本要素等資訊，若匯款人未開戶還需額外登記資訊，這些資訊要長期保存不少於 10 年並隨匯款傳遞至境外。即便金額不到門檻，但被認定有洗錢或恐怖融資嫌疑，依然要核實身分。

此外，涵蓋範圍更廣，非銀行支付機構等也被納入反洗錢義務範圍，整個跨國資金流動連結幾乎無死角。