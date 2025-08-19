search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌1.03%，報5716.64點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間19日10:48，費城半導體下跌59.68點（或1.03%），暫報5716.64點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.87%
  • 近 1 月：+0.76%
  • 近 3 月：+17.35%
  • 近 6 月：+10.07%
  • 今年以來：+15.99%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌4.5%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.75%；博通(AVGO-US)下跌3.08%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.52%；輝達(NVDA-US)下跌2.29%。

部分成分股表現相對穩健，英特爾(INTC-US)上漲7.82%；英特格(ENTG-US)上漲2.4%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲1.28%；科林研發(LRCX-US)上漲1.02%；德州儀器(TXN-US)上漲0.88%。

