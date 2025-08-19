盤中速報 - 費城半導體大跌1.03%，報5716.64點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間19日10:48，費城半導體下跌59.68點（或1.03%），暫報5716.64點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.87%
- 近 1 月：+0.76%
- 近 3 月：+17.35%
- 近 6 月：+10.07%
- 今年以來：+15.99%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌4.5%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.75%；博通(AVGO-US)下跌3.08%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.52%；輝達(NVDA-US)下跌2.29%。
部分成分股表現相對穩健，英特爾(INTC-US)上漲7.82%；英特格(ENTG-US)上漲2.4%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲1.28%；科林研發(LRCX-US)上漲1.02%；德州儀器(TXN-US)上漲0.88%。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大跌5%，報167.33美元
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.03%，報416.49美元
- 盤中速報 - 美敦力公司(MDT-US)大跌5.36%，報87.84美元
- 盤中速報 - 英特爾(INTC-US)大漲5.54%，報24.97美元
下一篇