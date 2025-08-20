中國8月LPR報價出爐：5年期、1年期利率維持不變
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國 8 月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐，5 年期和 1 年期利率均維持不變。
據《華爾街見聞》報導，中國人民銀行（央行）周三（20 日）授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 3.0%，5 年期以上 LPR 3.5%。
央行日前發布的《2025 年第二季中國貨幣政策執行報告》顯示，上半年貨幣政策逆周期調節效果較為明顯，金融總量平穩增長，社會融資成本處於低點，信貸結構不斷強化，人民幣匯率在合理均衡水準上保持基本穩定。
央行同時確立下一階段貨幣政策的主要思路：落實落細適度寬鬆的貨幣政策。
民生銀行首席經濟學家溫彬認為，從總基調上看，第二季貨幣政策報告保留「適度寬鬆」表述，意味下半年為穩信用、促內需、強協同，貨幣政策仍保持支持性立場。
東方金誠表示，8 月以來政策利率（央行 7 天期逆回購利率）保持穩定，意味當月 LPR 報價的定價基礎沒有變化，已在很大程度上預示 8 月 LPR 報價會保持不動。
另外，東方金誠說，受反內捲牽動市場預期等影響，近期市場利率有所上行，在商業銀行淨息差處於歷史最低點的背景下，報價行也缺乏主動下調 LPR 報價加點的動力。
往後看，受多重因素影響，7 月宏觀經濟數據波動下行，接下來外需有可能較快放緩，第三季經濟下行壓力會有所加大。未來在大力提振內需、「採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢」過程中，政策利率和 LPR 報價有下調空間。第四季初前後央行可能啟動新一輪降息降準，帶動 LPR 報價跟進調降。
