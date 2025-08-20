中國8月LPR報價出爐：5年期、1年期利率維持不變

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-20 10:00

‌



中國 8 月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐，5 年期和 1 年期利率均維持不變。

中國8月LPR報價出爐，5年期和1年期利率維持不變。（圖：Shutterstock）

據《華爾街見聞》報導，中國人民銀行（央行）周三（20 日）授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 3.0%，5 年期以上 LPR 3.5%。

‌



央行同時確立下一階段貨幣政策的主要思路：落實落細適度寬鬆的貨幣政策。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，從總基調上看，第二季貨幣政策報告保留「適度寬鬆」表述，意味下半年為穩信用、促內需、強協同，貨幣政策仍保持支持性立場。

東方金誠表示，8 月以來政策利率（央行 7 天期逆回購利率）保持穩定，意味當月 LPR 報價的定價基礎沒有變化，已在很大程度上預示 8 月 LPR 報價會保持不動。

另外，東方金誠說，受反內捲牽動市場預期等影響，近期市場利率有所上行，在商業銀行淨息差處於歷史最低點的背景下，報價行也缺乏主動下調 LPR 報價加點的動力。