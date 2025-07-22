鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為15.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.56元，其中最高估值0.63元，最低估值0.49元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.63(0.63)
|0.97
|1.29
|1.45
|最低值
|0.49(0.49)
|0.59
|0.77
|1.45
|平均值
|0.56(0.56)
|0.77
|1.03
|1.45
|中位數
|0.56(0.55)
|0.76
|0.98
|1.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|156.99億
|203.03億
|255.92億
|240.23億
|最低值
|101.39億
|125.69億
|148.69億
|240.23億
|平均值
|124.35億
|156.34億
|188.15億
|240.23億
|中位數
|112.46億
|154.02億
|191.91億
|240.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.78
|-0.04
|-0.08
|0.22
|0.41
|營業收入
|6.48億
|13.85億
|37.34億
|70.11億
|103.30億
詳細資訊請看美股內頁：
NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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