鉅亨速報 - Factset 最新調查：唯品會ADRVIPS-US的目標價調升至18.32元，幅度約6.21%
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對唯品會ADR(VIPS-US)提出目標價估值：中位數由17.25元上修至18.32元，調升幅度6.21%。其中最高估值22.36元，最低估值13.83元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予唯品會ADR評價：積極樂觀9位、保持中立13位、保守悲觀0位。
唯品會ADR今(15日)收盤價為17.33元。近5日股價上漲6.21%，標普指數上漲2.03%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
