鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tencent Music Entertainment Group - ADR(TME-US)EPS預估上修至1.02元，預估目標價為29.88元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Tencent Music Entertainment Group - ADR(TME-US)做出2025年EPS預估：中位數由1元上修至1.02元，其中最高估值1.22元，最低估值0.52元，預估目標價為29.88元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.22(1.22)1.211.581.51
最低值0.52(0.52)0.460.921.11
平均值0.98(0.98)0.971.161.33
中位數1.02(1)0.991.161.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值48.51億63.93億69.59億70.84億
最低值43.14億47.36億51.14億53.70億
平均值47.48億53.35億59.08億64.78億
中位數48.05億53.97億59.64億69.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.360.280.340.440.60
營業收入42.24億48.45億42.09億39.17億39.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Tencent Music Entertainment Group - ADR(TME-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

