鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tencent Music Entertainment Group - ADR(TME-US)EPS預估上修至1.02元，預估目標價為29.88元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Tencent Music Entertainment Group - ADR(TME-US)做出2025年EPS預估：中位數由1元上修至1.02元，其中最高估值1.22元，最低估值0.52元，預估目標價為29.88元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.22(1.22)
|1.21
|1.58
|1.51
|最低值
|0.52(0.52)
|0.46
|0.92
|1.11
|平均值
|0.98(0.98)
|0.97
|1.16
|1.33
|中位數
|1.02(1)
|0.99
|1.16
|1.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48.51億
|63.93億
|69.59億
|70.84億
|最低值
|43.14億
|47.36億
|51.14億
|53.70億
|平均值
|47.48億
|53.35億
|59.08億
|64.78億
|中位數
|48.05億
|53.97億
|59.64億
|69.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.36
|0.28
|0.34
|0.44
|0.60
|營業收入
|42.24億
|48.45億
|42.09億
|39.17億
|39.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Tencent Music Entertainment Group - ADR(TME-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tencent Music Entertainment Group - ADR(TME-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為18.17元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize Ltd(AMRZ-US)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為55.84元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien Ltd(NTR-US)EPS預估上修至4.5元，預估目標價為65.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為51.80元
下一篇