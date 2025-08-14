鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources Corp(TRGP-US)EPS預估上修至7.91元，預估目標價為205.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Targa Resources Corp(TRGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.59元上修至7.91元，其中最高估值8.91元，最低估值4.53元，預估目標價為205.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.91(8.91)10.8612.8612.68
最低值4.53(4.53)6.269.8911.7
平均值7.51(7.45)9.3311.2112.28
中位數7.91(7.59)9.6811.212.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值238.21億302.78億330.03億225.15億
最低值165.50億193.14億202.56億225.15億
平均值203.56億242.45億262.47億225.15億
中位數192.00億211.38億224.64億225.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.26-0.073.883.665.74
營業收入82.73億174.40億216.85億156.19億166.27億

詳細資訊請看美股內頁：
Targa Resources Corp(TRGP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

