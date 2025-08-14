鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources Corp(TRGP-US)EPS預估上修至7.91元，預估目標價為205.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Targa Resources Corp(TRGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.59元上修至7.91元，其中最高估值8.91元，最低估值4.53元，預估目標價為205.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.91(8.91)
|10.86
|12.86
|12.68
|最低值
|4.53(4.53)
|6.26
|9.89
|11.7
|平均值
|7.51(7.45)
|9.33
|11.21
|12.28
|中位數
|7.91(7.59)
|9.68
|11.2
|12.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|238.21億
|302.78億
|330.03億
|225.15億
|最低值
|165.50億
|193.14億
|202.56億
|225.15億
|平均值
|203.56億
|242.45億
|262.47億
|225.15億
|中位數
|192.00億
|211.38億
|224.64億
|225.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.26
|-0.07
|3.88
|3.66
|5.74
|營業收入
|82.73億
|174.40億
|216.85億
|156.19億
|166.27億
詳細資訊請看美股內頁：
Targa Resources Corp(TRGP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
