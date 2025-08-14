鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-14 14:23

‌



據俄羅斯《衛星社》報導，「頓涅茨克人民共和國」行政長官普希林周三（13 日）表示，俄軍完全控制「頓涅茨克人民共和國」前線局勢，第聶伯羅彼得羅夫斯克州邊界地區也取得戰果。

俄羅斯部隊完全控制「頓涅茨克人民共和國」前線局勢。（圖：Shutterstock）

普希林在「索洛維約夫 Live」節目中表示：「目前前線局勢完全由我們的部隊控制，幾乎每個方向都是如此。在第聶伯羅彼得羅夫斯克州邊界地區，雖然敵軍還有能力抵抗，但我軍仍然取得一定戰果。」

‌



另據《路透社》周二報導，在美俄兩國總統準備會面之際，俄軍在烏克蘭東部礦業城鎮多布羅皮利亞附近突然發起進攻，此舉可能旨在加大對烏克蘭的壓力，迫使烏克蘭割讓土地。

烏克蘭權威「深州地圖」周二顯示，俄軍近日兵分兩路，向北快速推進多達 10 公里，意在全面控制頓涅茨克。

總部位於芬蘭的黑鳥集團軍事分析師帕羅伊寧稱，局勢已迅速升級，過去三天內俄軍已滲透過烏克蘭防線，深入約 17 公里。