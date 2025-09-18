盤中速報 - 恆生指數下跌-536.97點至26371.42點，跌幅2%
截至台北時間18日02:39，恆生指數下跌536.97點（或2%），暫報26371.42點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.7%
- 近 1 月：+6.48%
- 近 3 月：+12.21%
- 近 6 月：+11.44%
- 今年以來：+34.14%
焦點個股
大中華區概念領跌-3.83%。其中 ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 4.32% ; ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 4.02% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 下跌 3.86% 。
保險概念領跌-2.62%。其中 雲鋒金融(00376-HK) 下跌 6.07% ; 中國人民保險集團(01339-HK) 下跌 5.6% ; 中國財險(02328-HK) 下跌 4.38% 。
